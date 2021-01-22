Теракт предотвратили в Башкирии

В Башкирии задержали молодого человека, который готовил теракт. Он собирался напасть на силовиков.

«Предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, он оборудовал тайник, где хранил огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, в которых нашли инструкции по изготовлению бомбы и переписку с находящимися за рубежом эмиссарами МТО «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

«В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывное устройство для взрыва людей», — рассказал задержанный около тайника в лесу.

Сейчас следственные органы принимают процессуальное решение в отношении задержанного. Его личность в ФСБ в интересах следствия раскрывать не стали.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая организация.