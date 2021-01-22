Теракт предотвратили в Башкирии
«Предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным спецслужбы, он оборудовал тайник, где хранил огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, в которых нашли инструкции по изготовлению бомбы и переписку с находящимися за рубежом эмиссарами МТО «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
«В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывное устройство для взрыва людей», — рассказал задержанный около тайника в лесу.
Сейчас следственные органы принимают процессуальное решение в отношении задержанного. Его личность в ФСБ в интересах следствия раскрывать не стали.
*«Хайат Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая организация.