Важное 10 мая 2023, 17:54 Теракт на Международном антифашистском фестивале пресекли в Самаре ФСБ сообщила о задержании готовившей теракт в Самаре сторонницы украинских боевиков РИА «Новости»

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Готовившую теракт уроженку Украины задержали в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, девушка собирала информацию об объектах военной инфраструктуры, а также покупала химические компоненты для организации поджога «Международного антифашистского фестиваля» на площади Куйбышева.

Силовики задержали подозреваемую, когда она закладывала в тайник компоненты для зажигательной смеси. В ходе осмотра ее автомобиля криминалисты нашли телефон с перепиской с человеком, который назвался представителем одной из военных организаций Украины.

В ходе расследования следователи установили, что девушка поддерживает украинские вооруженные формирования. Химические средства она закупила для передачи сообщнику, который готовил поджег на антифашистском фестивале.

По данным местных СМИ, речь идет о мероприятии «Гитары в строю», который проходил в городе с 1 по 6 мая. Его участниками стали более тысячи человек.

Против задержанной следственный отдел ФСБ завел уголовное дело о покушении на теракт группой лиц. Девушку отправили под стражу. Сейчас идут поиски ее сообщников.