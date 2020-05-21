Теперь онлайн. Издатель журнала «Флирт» снова попался на организации проституции

Полицейские задержали восемь человек, которых подозревают в организации занятий проституцией. Среди них — издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция совместно со специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) 20 мая провела операцию и задержала двух мужчин и шесть женщин. Первые организовали бизнес по предоставлению интим-услуг в Москве и Московской области. Вторые занимались обработкой заказов в интернете.

Издатель журнала «Флирт» и его приятель начали свое «дело» в 2019 году. За это время они получили более 47 миллионов рублей. Бизнес работал следующим образом: девушки в Сети рекламировали секс-услуги и связывались с клиентами. После этого те приходили в притоны или снятые для этого квартиры, где встречались с проститутками. Компания прокололась в начале февраля. Тогда удалось отследить общение диспетчеров с клиентами. Организаторов пока отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Зяблицева уже дважды судили за организацию проституции, а также за хулиганство. В июне 2017 года его приговорили к трем годам колонии общего режима. Супруга издателя и по совместительству главный редактор журнала Станислава Казакова получила два года условно.

«Флирт» несколько лет назад свободно распространяли на улицах Москвы: его раздавали на выходах из метро или оставляли под дворниками автомобилей. Тираж исчислялся сотнями тысяч экземпляров. В каждом номере можно было найти фото девушек, информацию о них (возраст, доступные услуги и номера телефонов). Однако Казакова расплывчато говорила о целях издания. Иногда она отрицала продвижение проституток, но порой и косвенно подтверждала это.