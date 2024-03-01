Криминал 01 марта 2024, 10:18 Теневых банкиров задержали в Ярославле Полиция задержала трех предполагаемых теневых банкиров в Ярославле РИА «Новости»

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В Ярославле пресекли деятельность теневых банкиров, которые совершили незаконные банковские операции на общую сумму не менее 150 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что в течение трех лет сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей.

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«Комиссионное вознаграждение превысило девять миллионов рублей», — уточнила Волк.

Оперативники задержали трех фигурантов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В середине октября в Нижегородской области задержали банду обнальщиков. Теневые банкиры занимались незаконной деятельностью с 2018 по 2023 годы. В общей сложности они украли 27 миллионов рублей.