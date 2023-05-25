Криминал 25 мая 2023, 17:55 Тело жителя Удмуртии нашли в компостной яме

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В Малопургинском районе Удмуртии правоохранители задержали 37-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве односельчанина. Тело убитого нашли накануне в компостной яме, написал Izhlife.

Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 30 марта между подозреваемым и его другом возникла ссора. Мужчина нанес собутыльнику смертельный удар ножом, а затем бросил тело жертвы в компостную яму рядом с домом.

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По факту случившегося проводится расследование.