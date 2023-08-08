Криминал 08 августа 2023, 05:11 Тело женщины в простыне и валенках нашли в центре Москвы РЕН ТВ: тело женщины в простыне и валенках обнаружили в московской квартире Freepik

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Труп пожилой женщины в валенках и простыне нашли в квартире в центре Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, 62-летняя женщина не выходила на связь с 3 августа, поэтому сестра умершей забила тревогу. Когда дверь в квартиру открыли, то увидели труп пропавшей в коридоре. Тело москвички было прикрыто простыней, а на ногах надеты валенки.

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Признаков насильственной смерти не обнаружили. Обстоятельства кончины женщины определят по результатам экспертизы. Правоохранительные органы уже начали проверку по факту случившегося.

Ранее, 29 июля, мужчину в Москве заподозрили в убийстве супруги. По предварительной информации, житель столицы поссорился с возлюбленной и пырнул ее ножом. После смерти жены подозреваемый скрылся. В тот же день стало известно о нахождении еще одного трупа в столице. Им оказалась 40-летняя женщина с ножевыми ранениями в области груди.