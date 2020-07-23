Тело женщины со следами побоев обнаружил житель Саратовской области

Как уточнили представители правоохранительных органов, вечером 22 июля мужчина из села Тарлыковка Ровенского района сообщил, что в районе жилых домов лежит труп женщины, пишет ИА Nation News.

Сотрудники полиции прибыли на место. При осмотре тела было зафиксировано большое число травм в области головы и на конечностях. По мнению специалистов, именно они могли стать причиной смерти.

По факту гибели женщины организована проверка. В настоящий момент представители правопорядка ищут подозреваемого в совершении убийства.