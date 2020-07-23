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    23 июля 2020, 13:32

    Тело женщины со следами побоев обнаружил житель Саратовской области

    Полина Петрова

    Тело 40-летней женщины с многочисленными следами побоев обнаружил житель Саратовской области, сообщил сайт kp.ru.
    Тело женщины со следами побоев обнаружил житель Саратовской области

    Как уточнили представители правоохранительных органов, вечером 22 июля мужчина из села Тарлыковка Ровенского района сообщил, что в районе жилых домов лежит труп женщины, пишет ИА Nation News.

    Сотрудники полиции прибыли на место. При осмотре тела было зафиксировано большое число травм в области головы и на конечностях. По мнению специалистов, именно они могли стать причиной смерти.

    По факту гибели женщины организована проверка. В настоящий момент представители правопорядка ищут подозреваемого в совершении убийства.

    Новости SMI.FM