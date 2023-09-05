05 сентября 2023, 19:10
Тело женщины обнаружили в квартире жилого дома в Москве
Прокуратура Москвы: после пожара в квартире на Озерной нашли тело женщины
Тело женщины 1966 года рождения обнаружили после пожара в квартире на Озерной улице в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы.
Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Дальнейшие подробности и точную причину пожара установят после проведения экспертизы.
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Заместитель прокурора Артем Вавилов будет координировать работу правоохранительных органов на месте происшествия. Доследственная проверка по данному случаю и результаты ее проведения будут находиться под контролем Никулинской межрайонной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что квартира загорелась в доме на западе Москвы.
Преступления
Москва 2023
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