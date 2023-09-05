Криминал 05 сентября 2023, 19:10 Тело женщины обнаружили в квартире жилого дома в Москве Прокуратура Москвы: после пожара в квартире на Озерной нашли тело женщины Соцсети

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Тело женщины 1966 года рождения обнаружили после пожара в квартире на Озерной улице в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Дальнейшие подробности и точную причину пожара установят после проведения экспертизы.

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Заместитель прокурора Артем Вавилов будет координировать работу правоохранительных органов на месте происшествия. Доследственная проверка по данному случаю и результаты ее проведения будут находиться под контролем Никулинской межрайонной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что квартира загорелась в доме на западе Москвы.