Криминал 04 декабря 2023, 12:35 Тело женщины нашли в квартире на юге Москвы Тело женщины нашли в квартире жилого дома на Шипиловской улице в Москве Telegram-канал прокуратуры Москвы

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В одной из квартир жилого дома по улице Шипиловская в Москве обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, на момент происшествия женщина была в квартире с 23-летним внуком, который и позвонил в скорую помощь.

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Причина смерти станет известна после проведения необходимых судебно-медицинских исследований.

Ранее Лефортовский суд Москвы вынес приговор матери, убившей младенца в туалете поезда. Суд установил, что 25-летняя обвиняемая, находясь в поезде МЦК, родила здорового ребенка, а затем нанесла новорожденному 44 колото-резаных ранения ножницами.