Тело женщины нашли на кладбище в Сочи. По подозрению в убийстве задержали иностранца

Иностранца задержали по подозрению в убийстве женщины в Сочи. Ее тело нашли на местном кладбище, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, предполагаемый преступник познакомился с женщиной, когда та была на могиле у родственницы. Мужчина предложил будущей жертве выпить, она согласилась. Потом у них произошел конфликт, в результате которого подозреваемый убил собутыльницу и забрал ее банковскую карту. Его задержали, после того, как он расплатился ею.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.