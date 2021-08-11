Тело женщины без головы нашли в московской квартире

В квартире на западе Москвы полицейские обнаружили расчлененную женщину. Об этом сообщили в пресс-службе СК по городу.

Преступление было совершено в доме на Никулинской улице вечером 10 августа. По словам очевидца, он увидел выпавшего мужчину и сразу сообщил об этом в полицию, сообщил РЕН ТВ.

«Следствие полагает, что мужчина совершил убийство сожительницы, после чего покончил жизнь самоубийством. Квартира, в которой проживали мужчина и женщина, была закрыта изнутри», — сообщили в ведомстве.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, то обнаружили на теле погибшего ножевые ранения. В ванной комнате в квартире лежало тело женщины с отрезанной головой и множественными ножевыми ранениями.

По предварительной информации, погибшему мужчине 46 лет. Он прибыл из Новосибирска. Жестоко убитой женщине был 41 год. Она уроженка Кузбасса. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего выясняются. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, уточнили в пресс-службе.

В середине июля в Томске обнаружили расчлененное тело женщины. Оно было найдено в подъезде жилого дома. В мусорном баке неподалеку также обнаружили некоторые конечности.