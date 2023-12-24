Криминал 24 декабря 2023, 20:37 Тело второй жертвы «охотника на эскортниц» нашли в отеле на востоке Москвы Прокуратура: найдено тело второй жертвы подозреваемого в убийстве эскортницы Прокуратура Москвы / Telegram

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Признание подозреваемого в расправе над 25-летней девушкой в квартире на Мукомольном проезде Москвы в еще одном убийстве подтвердилось. Как сообщила столичная прокуратура, тело второй девушки нашли в комнате отеля на востоке столицы. Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало кадры с места преступления.

Telegram Прокуратура Москвы / Telegram Telegram Прокуратура Москвы / Telegram

По предварительным данным, мужчина нанес жертве ножевые ранения по телу и в область шеи. Номер для расправ подозреваемый забронировал через интернет.

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По данным столичного главка СК, мужчина с ножом убил девушку в квартире дома на Мукомольном проезде. Когда на место прибыли сотрудники полиции, подозреваемый совершил попытку суицида. Правоохранители доставили его в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

В ходе допроса он заявил о том, что совершил еще одно убийство и дал адрес отеля на востоке Москвы.

По данным Telegram-канала «112», подозреваемый в 2010 году расправился с двумя эскортницами в Санкт-Петербурге, которых сначала ограбил. По решению суда его поместили в психиатрическую лечебницу, откуда мужчина вышел в этом году.

Приехав в Москву, он вызвал к себе еще одну представительницу древнейшей профессии, но девушка увеличила изначально заявленную цену, и мужчина схватился за нож.

Эскортница связалась с подругой и попросила вызвать полицию. Но когда правоохранители прибыли на место, пострадавшая умерла. Кем была вторая жертва, чье тело нашли в отеле на востоке Москвы, пока не известно.