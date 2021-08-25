Тело второго пропавшего подростка нашли в Татарстане

В Татарстане, в километре от пристани Елабуги на правом берегу реки Камы, было найдено тело 17-летнего юноши. Ранее сотрудники спецслужб обнаружили неподалеку тело его подруги.

В ходе осмотра трупов специалисты не выявили признаков насильственной смерти, сообщил «Интерфакс». По данным пресс-службы СУ СКР по Татарстану, тело девушки, было вынесено водой на берег, а юношу извлекли со дна реки водолазы.

Подростки отправились в акваторию реки Камы на трехместной ПВХ-лодке 22 августа. С тех пор они не выходили на связь. Поисками пары занимались 70 специалистов со спецтехникой, среди них были инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские и волонтеры. Расследование уголовного дела по статье «Убийство двух или более лиц» продолжается.

СМИ писали, что причиной смерти девушки предварительно считается утопление, но окончательные выводы будут сделаны после вскрытия. Следователи не исключают, что она могла умереть до того, как утонула.