Криминал 06 января 2023, 19:45 Тело восьмилетнего мальчика нашли в открытом колодце в Ульяновске Ульяновские следователи завели уголовное дело из-за найденного в колодце тела ребенка Пресс-служба МЧС

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Труп восьмилетнего мальчика нашли в канализационном колодце в Железнодорожном районе Ульяновска. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, по данному факту завели уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека.

По предварительной информации, школьник вечером 5 января провалился в открытый люк, где умер от полученных травм. В обстоятельствах сейчас разбираются криминалисты, сотрудники МЧС и полиции.

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Собственную проверку начала региональная прокуратура. В ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела взяли на контроль.

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Издание «73 онлайн» выяснило, что мальчик возвращался домой от своего друга. Его тело нашли поздним вечером сотрудники полиции.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали, что сначала правоохранители пригласили их участвовать в поисках. Но когда они начали собираться, полицейские сообщили, что мальчика нашли мертвым.