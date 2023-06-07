Эксклюзив 07 июня 2023, 21:44 Тело вдовы героя СССР нашли под бетонным полом в Подмосковье Источник «360»: тело вдовы героя СССР Эдуарда Княгиничева нашли в пристройке в Подмосковье

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Тело вдовы летчика-испытателя, героя Советского Союза Эдуарда Княгиничева нашли в строящемся жилом доме. Как сообщил источник «360», родственники женщины закопали тело ради ее пенсии.

По информации источника в правоохранительных органах, тело вдовы героя Советского Союза с гнилостными изменениями обнаружили 5 июня в купели строящегося дома.

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По словам 36-летнего внука женщины, его 90-летняя бабушка умерла, после чего мать решила похоронить ее тело под бетонным полом в пристройке в поселке Кратово Раменского городского округа в Подмосковье. Так женщина хотела продолжать получать пенсию матери.

В полицию с заявлением об исчезновении бывшей тещи обратился ее зять. Он пояснил, что в последний раз видел женщину три ода назад, с ее дочерью он более 20 лет находится в разводе. Мужчина приехал навестить сына, и когда спросил его, где бабушка, тот пояснил, что она умерла и они с матерью похоронили ее в пристройке дома.

Сын героя Эдуарда Княгиничева Сергей в разговоре с «360» отказался комментировать произошедшее.