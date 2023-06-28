Криминал 28 июня 2023, 16:14 Тело участвовавшего в стыковке «Союз — Аполлон» ученого пролежало в московской квартире три дня «Регнум»: тело участвовавшего в проекте «Союз — Аполлон» ученого Богомолова нашли в Москве Роскосмос

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Ученого Алексея Богомолова, участвовавшего в проекте «Союз — Аполлон», обнаружили мертвым в его московской квартире. Тело пролежало там три дня, сообщил источник ИА «Регнум».

Богомолов жил в квартире на Энергетической улице в районе Лефортово. Тело ученого нашли его родственники 21 июня.

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«По данным криминалиста, смерть наступила за трое суток до обнаружения тела», — отметил собеседник «Регнума».

Участнику знаменитого космического проекта был 81 год. После его смерти правоохранители начали проверку.

Богомолов родился 22 декабря 1941 года. Он был кандидатом технических наук и возглавлял исследовательский сектор и лабораторию особого конструкторского бюро МЭИ.

Ученый работал над системой световой сигнализации, которую применили в 1975 году при стыковке космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». После этого Богомолов продолжил трудиться в ОКБ, где создавал высокоточные лазерные локационные системы калибровки радиолокационных станций для ПРО «Неман» и «Дон». Кроме того, по заданию ВКС кандидат наук разрабатывал телевизионные системы для работы в условиях плохой видимости, в том числе под водой и в запыленной атмосфере.

Ученый получил несколько наград за свои труды. Работу Богомолова отметили орденом «Знак почета», медалью Федерации космонавтики России «С. П. Королев», а также почетным знаком Циолковского Федерального космического агентства.