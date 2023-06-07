Криминал 07 июня 2023, 03:49 Тело убитой бойцом «Азова» женщины с вырезанной на животе свастикой нашли в Мариуполе РИА «Новости»

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Тело убитой и изнасилованной снайпером «Азова»* женщины обнаружили в Мариуполе по адресу из показаний пленного украинского боевика. Об этом рассказал судмедэксперт из ДНР Богдан Аверин, сообщило РИА «Новости».

Как следует из показаний, в марте 2022 года группа боевиков расстреляла машину, в которой спасались из города муж, жена и их несовершеннолетняя дочь. Один из стрелявших после убийства надругался над телом женщины. Он изнасиловал ее и вырезал на животе свастику.

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Расследовавшие это дело российские силовики обратились с запросом в бюро судмедэкспертизы, были ли найдены трупы по адресу, указанному пленным. Такая запись нашлась в архиве, в ней говорилось, что в доме действительно были обнаружены тела, в том числе женщины с признаками изнасилования и вырезанной на животе свастикой.

Личность женщины установлена не была. Ее тело захоронили.

Ранее пленный боевик запрещенного в России украинского нацбатальона «Азов»* рассказал, как вместе с сослуживцем расстрелял машину с мирными жителями в Мариуполе. В машине с белыми ленточками и надписью дети находились четверо взрослых и трое детей. Младшему было около шести лет.

* Террористическая организация, запрещенная в России.