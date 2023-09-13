Криминал 13 сентября 2023, 23:05 Тело школьницы нашли в поселке под Петрозаводском «МК»: в Карелии нашли тело 16-летней девочки РИА «Новости»

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Утром 13 сентября на территории производственной базы в поселке под Петрозаводском нашли тело 16-летней школьницы. Об этом сообщила газета «МК.Карелия».

По данным журналистов, девочка ушла из дома накануне вечером и не вернулась. Согласно предварительной информации, школьница покончила с собой. Полицейские устанавливают причины произошедшего.

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В августе в городе Каменск-Уральский нашли тело 16-летней местной жительницы. Накануне вечером девушка возвращалась домой от железнодорожной станции через лесополосу. Она по телефону предупредила отца, что идет домой, но так и не дошла. На следующее утро полицейские нашли тело девушки без признаков насильственной смерти. В качестве возможной причины гибели следователи называли отравление неизвестным веществом.

В сентябре следователи задержали подозреваемого в убийстве школьницы. Камеры наблюдения показали, что девушку преследовал мужчина на велосипеде. Его отпечатки пальцев обнаружили на телефоне погибшей девушки.