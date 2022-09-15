Тело школьницы нашли на месте пожара в Ханты-Мансийске | 360°

Криминал 15 сентября 2022, 23:58 Поделиться Telegram

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Viber Тело школьницы нашли на месте пожара в Ханты-Мансийске СК сообщил о гибели девочки-подростка при пожаре в здании Ханты-Мансийска ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу

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Пожар охватил строение на улице строителей в Ханты-Мансийске. Огонь возник на кровле, но распространился по всему зданию. После тушения пламени на месте обнаружили тело 15-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба окружного главка СК.

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Кадры с горящим зданием распространились в социальных сетях.

На видео попала полыхавшая двухэтажная постройка. На месте находились машины спасателей.

По данным местного главка МЧС, пламя распространилось на площади в 450 квадратных метров. К тушению привлекли 39 человек и 10 единиц техники.

Тело 15-летней девочки нашли на втором этаже, где организовали жилое помещение в нарушение всех правил пожарной безопасности.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сотрудники ведомства начали выяснение всех причин случившегося. Им предстоит определить обстоятельства, при которых ребенок жил в помещении.

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