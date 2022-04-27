Тело шестилетнего мальчика нашли в квартире в Подмосковье. Его могли утопить

Шестилетний мальчик погиб в Одинцовском городском округе, тело ребенка с признаками утопления нашли в квартире в поселке Сосновка, где живет его семья. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным следствия, тело мальчика с телесными повреждениями и признаками утопления обнаружили 27 апреля. По факту случившегося возбудили дело об убийстве. Расследование поставила на контроль городская прокуратура.

В региональном СУ СК уточнили, что 26 апреля мальчик, по предварительной информации, находился в квартире вместе со своей мамой.

Когда домой вернулся отец мальчика, он обнаружил тело сына и вызвал скорую помощь и полицию.

«В ходе проведения следственных действий у следователей появились основания полагать, что смерть ребенка носит криминальный характер», — заявили в СК.

Мать мальчика доставили к следователю, ее допрашивают. Сотрудники следственного управления продолжают устанавливать все обстоятельства смерти ребенка.