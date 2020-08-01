Тело рэпера Энди Картрайта нельзя кремировать. Почему?

Кремировать тело погибшего рэпера Энди Картрайта не получится, потому что может быть проведена эксгумация. Если расследование возобновят через какое-то время после завершения, следователям понадобится новая экспертиза.

«Я сразу говорю, что в таких ситуациях разрешается только захоронение, без кремирования, потому что может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации», — рассказала Пятому каналу Ирина Скурту, адвокат жены погибшего.

Также, по ее словам, на кремации тела настаивают фанаты музыканта. Они утверждают, что сам Энди Картрайт якобы говорил об этом.

Кроме того, Скурту подтвердила, что похоронить рэпера не получится еще долго. Все экспертизы займут от месяца до двух, и только после этого следователь может дать разрешение на захоронение.

Ранее адвокат Ирина Скурту заявила, что результатов экспертизы еще нет, поэтому комментировать информацию о наличии наркотических средств в крови погибшего пока рано. Ее подзащитная Марина Кохал сменила статус по этом делу. Ранее она была свидетелем, теперь же женщине предъявили обвинение в убийстве мужа.