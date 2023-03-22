Криминал 22 марта 2023, 16:54 Тело ранее пропавшей пенсионерки нашли в лесу в Иркутской области

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Тело жительницы Красноярска, которая пропала в начале марта, обнаружили сожженным в лесном массиве в Иркутской области. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По предварительным данным, 3 марта женщина вышла из оздоровительного салона и уехала на своей иномарке, после этого связь с пенсионеркой была потеряна.

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Отмечается, что в убийстве подозревается 44-летний житель Красноярска, который накануне исчезновения встречался с погибшей для передачи денег за аренду парковки.

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