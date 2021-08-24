Тело пропавшей девочки нашли на дне пропасти в Кабардино-Балкарии

На дне 150-метровой пропасти в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии нашли тело 14-летней девочки, которая ушла из дома два дня назад. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.

«По данным следствия, 22 августа несовершеннолетняя 2007 года рождения, никому не сообщив о своих намерениях, без наличия объективных на то причин, покинула место своего жительства в поселке Кашхатау», — говорится в сообщении.

Родителям и родственникам девочки самостоятельно не удалось установить ее местонахождение. Следователи выяснили, что она могла находиться неподалеку от тоннеля автодороги, ведущей к селению Верхняя Балкария в горной части Черекского района. Когда эту местность осматривали, то возле пропасти глубиной около 150 метров, расположенной у края автодороги Урвань — Уштулу, было обнаружено тело несовершеннолетней.

Расследование уголовного дела продолжается, на месте работают следователи и выясняют обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, зачем девочка пошла к пропасти.