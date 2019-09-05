Тело пропавшего жителя Волгограда нашли в степи

У погибшего обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Рядом нашли его сожженный автомобиль Toyota Camry. О мотивах преступления пока не известно.

Ранее в полицию поступило заявление от матери 37-летнего мужчины. По ее словам, он должен был ночью отвезти в Элисту группу пассажиров, а утром перестал выходить на связь.