Тело пропавшего жителя Волгограда нашли в степи
Тело пропавшего жителя Волгограда, который занимался частным извозом, нашли в Целинском районе Калмыкии в степной местности рядом с трассой Р-22 «Каспий». Об этом сообщило издание novostivolgograda.ru.
У погибшего обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Рядом нашли его сожженный автомобиль Toyota Camry. О мотивах преступления пока не известно.
Ранее в полицию поступило заявление от матери 37-летнего мужчины. По ее словам, он должен был ночью отвезти в Элисту группу пассажиров, а утром перестал выходить на связь.