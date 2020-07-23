Тело пропавшего мужчины нашли в Леобласти

Тело обнаружили 22 июля в районном парке у стадиона. О находке в полицию сообщила местная жительница.

По предварительным данным, погибший — Игорь Т., который пропал без вести 16 июля. Он жил на улице Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Правоохранители осмотрели тело и не обнаружили следов насильственной смерти. На трупе виднеются глубокие гнилостные изменения. Его передали судмедэкспертам, которые установят точные причины смерти.

Ранее в центре Москвы обнаружили труп молодой москвички. Ее зверски убили за две недели до свадьбы.