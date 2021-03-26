Тело пропавшего две недели назад подростка нашли в тувинской тайге

В Туве нашли мертвым 16-летнего подростка, который пропал 13 марта по дороге в школу. Его тело полицейские обнаружили в тайге.

Десятиклассник пропал около восьми часов утра. Он ушел в школу, и больше его никто не видел.

«Сегодня поступило сообщение об обнаружении в таежной местности тела разыскиваемого шестнадцатилетнего мальчика без признаков жизни», — сообщили в Следственном комитете.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

В поисках подростка участвовали местные жители, работники администрации, учреждений здравоохранения, образования, культуры, волонтеры ТГУ Союза спасателей, сотрудники МВД и МЧС, ГО и ЧС Республики Тыва.

Ранее в Солнечногорске обнаружили тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями в одной из квартир многоэтажного дома. В убийстве подозревается двухметровый 25-летний мужчина.

В середине марта в Орехово-Зуеве восьмиклассник Тимур Чибиляев спас ребенка, тонувшего в Клязьме. Подросток услышал крики о помощи, когда шел по Парковскому мосту на тренировку.