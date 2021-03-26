Тело пропавшего две недели назад подростка нашли в тувинской тайге
В Туве нашли мертвым 16-летнего подростка, который пропал 13 марта по дороге в школу. Его тело полицейские обнаружили в тайге.
Десятиклассник пропал около восьми часов утра. Он ушел в школу, и больше его никто не видел.
«Сегодня поступило сообщение об обнаружении в таежной местности тела разыскиваемого шестнадцатилетнего мальчика без признаков жизни», — сообщили в Следственном комитете.
Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».
В поисках подростка участвовали местные жители, работники администрации, учреждений здравоохранения, образования, культуры, волонтеры ТГУ Союза спасателей, сотрудники МВД и МЧС, ГО и ЧС Республики Тыва.
Ранее в Солнечногорске обнаружили тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями в одной из квартир многоэтажного дома. В убийстве подозревается двухметровый 25-летний мужчина.
В середине марта в Орехово-Зуеве восьмиклассник Тимур Чибиляев спас ребенка, тонувшего в Клязьме. Подросток услышал крики о помощи, когда шел по Парковскому мосту на тренировку.