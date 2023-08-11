Криминал 11 августа 2023, 06:01 Тело пожилого мужчины нашли в ручье в Ленинградской области Freepik

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Труп пожилого мужчины нашли в ручье в Тихвинском районе Ленинградской области. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Мужчине было 69 лет. Его нашли в ручье в поселке Шугозеро между домами на улице Механизаторов. По предварительной информации, в его смерти есть криминальный подтекст. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают убийство как одну из версий случившегося.

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Ранее тело 16-летней школьницы нашли в Каменск-Уральском Свердловской области. По неуточненным данным, несовершеннолетняя возвращалась домой на последней электричке. Общественный транспорт не ездил до ее дома, поэтому подростку пришлось пешком пройти через лесополосу.

Полицейские не нашли на теле признаков насильственной смерти. Кроме того, местные жители не слышали никаких характерных криков.

Еще один труп обнаружили в реке Алешинка в поселении Марушкинское. По предварительным данным, мужчина утонул за три дня до того, как его нашли.