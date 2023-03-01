Криминал 01 марта 2023, 01:41 Тело полугодовалого младенца нашли в овраге в Ивановской области Тело шестимесячной девочки нашли в овраге в Кинешме Ивановской области Пресс-служба Следственного комитета

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Тело шестимесячной девочки нашли в овраге на улице Алексеевской в Кинешме Ивановской области. Региональное УМВД попросило всех, кто располагает информацией о произошедшем, обратиться по телефону 02, сообщила пресс-служба ведомства.

«В Кинешме, в овраге на улице Алексеевской, найдено мертвое тело примерно шестимесячного младенца (девочка)», — говорится в сообщении областного управления МВД.

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По факту обнаружения тела младенца СУ СКР по Ивановской области возбудило уголовное дело.

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«Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — информирует региональный Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что пьяная 48-летняя жительница Уфы бросила годовалую дочку голой в снегу ночью в 20-градусный мороз. Малышку чудом спас местный житель, услышав слабый детский плач с балкона квартиры.