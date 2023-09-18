Эксклюзив 18 сентября 2023, 13:34 Тело пенсионерки с рваной раной на шее нашли в Петербурге Источник «360»: в Приморском районе Петербурга нашли труп пожилой женщины РИА «Новости»

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Тело пожилой женщины с рваной раной на шее нашли возле озера Долгое в Приморском районе Санкт-Петербурга. Подробности сообщил источник «360».

Днем 17 сентября в полицию сообщили об обнаружении трупа женщины возрастом около 60-65 лет. Тело находилось на пустыре в районе проспекта Королева и улицы Долгоозерной. Труп в сидячем положении был прислонен к дереву.

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«На шее трупа с левой стороны имеется рваная рана, а также на шее имеются ожоги и фрагменты скотча со следами горения», — сообщил источник.

В руках умершей была зажигалка. На месте происшествия присутствовал запах пороха. В карманах куртки женщины обнаружили записку с ее персональными данными и контактным телефоном мужчины.

По предварительной информации, погибшая находилась на месте с неизвестным, у которого в руках была коробка. После этого очевидцы слышали звук взрыва. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.

На западе Москвы 18 сентября прохожий обнаружил тело женщины. По предварительным данным, смерть наступила в результате насильственных действий и травмы головы.