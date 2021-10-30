Тело пенсионерки нашли в сгоревшей квартире на юго-востоке Москвы

Пожар вспыхнул в квартире одного из жилых домов на юго-востоке Москвы. После тушения огня пожарные нашли в комнате тело пенсионерки. По словам источника «360», женщина умерла из-за сердечного приступа.

Квартира в доме на 4-й Новокузьминской улице загорелась вечером 30 октября. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание началось на третьем этаже.

«Принятыми мерами в 19:41 пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров. Для ликвидации пожара были направлены восемь единиц техники и 31 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Как заявил «360» информированный источник, в результате пожара погиб один человек. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

«По факту смерти пожилой женщины в результате пожара на юго-востоке Москвы проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили следователи, пожарные нашли в квартире тело женщины 1934 года рождения. На трупе признаков насильственной смерти не было. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Источник фото: ГСУ СК России по Москве

«Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители занимаются опросом соседей и назначением судебно-медицинской экспертизы. По словам источника «360», предварительно, смерть наступила из-за сердечного приступа, а к пожару привела горящая лампада.