Генерала-майора в отставке Евгения Лобачева нашли мертвым в Москве. Тело 76-летнего мужчины обнаружили на лестничной площадке, сообщил знакомый с ситуацией источник РЕН ТВ.

Источник рассказал, что труп нашли 20 июля в подъезде дома на Качалинской улице. Рядом с ним лежал пистолет TT.

О пропаже мужчины заявила его жена. Она обратилась в полицию и сообщила, что днем 20 июля он вышел погулять и не вернулся.

Причины смерти бывшего сотрудника ФСБ устанавливаются. По словам источника, у Лобачева были проблемы со здоровьем, а в последнее время и с деньгами.

Правоохранительные органы начали проверку.