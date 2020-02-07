Тело новорожденного ребенка нашли на мусоросортировочном заводе в Тюмени

Страшная находка обнаружилась на заводе 5 февраля. Согласно инструкции, работники сразу же становили ленту и сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили. Однако возбуждено дело об убийстве матерью новорожденного ребенка.

В управлении СКР уточнили, что для установления причины смерти младенца назначили судебно-медицинскую экспертизу.