Криминал 13 марта 2024, 12:58 Тело новорожденного нашли в частном доме в Новосибирской области СК начал проверку после обнаружения тела новорожденного в Новосибирской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту обнаружения тела младенца в частном доме в Болотнинском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным следствия, местная жительница родила дома ребенка, но не обратилась в медицинское учреждение. Болотнинский межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку по данному обстоятельству.

Реклама

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину смерти ребенка.

Прокуратура по Новосибирской области уточнила, что тело новорожденного нашли 11 марта, оно находилось в подвале дома. Женщина является многодетной матерью.

Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики района и представителей служб, которые работали с семьей.

В феврале в Воронеже девушка-подросток родила сына и выбросила его в окно.