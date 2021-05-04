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    04 мая 2021, 12:09

    Тело неизвестного мужчины найдено в Ленинградской области

    Гора Орлов

    Полицейские устанавливают личность и детали гибели мужчины, труп которого обнаружили на территории Всеволожского района. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Сообщение о произошедшем поступило в дневное время от проживающей в населенном пункте Романовка. Женщина сообщила об обнаруженном теле. Труп мужчины находился неподалеку от вагончика, не имеющего хозяина.

    Правоохранители не нашли у мужчины каких-либо документов, которые бы помогли установить его личность. Когда его видели в последний раз, он был одет в черную куртку и синие джинсы.