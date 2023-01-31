Эксклюзив 31 января 2023, 19:28 «Тело нашли под забором». Молодую медсестру зверски убили в Ростове-на-Дону СК: жителя Ростова-на-Дону задержали по подозрению в убийстве медсестры

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Жителя Ростова-на-Дону задержали по подозрению в совершении жестокого убийства 31-летней женщины. Спустя два дня мужчина привез тело на улицу Куйбышева и бросил. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Ростовской области.

По версии следствия, 27 января пьяный 52-летний мужчина в квартире жилого дома на улице Просвещения поссорился со своей знакомой и нанес ей множественные удары ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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Через два дня фигурант погрузил тело в свой автомобиль, отвез на улицу Куйбышева и скинул под забор. Следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста. На допросе мужчина от дачи показаний отказался.

Соседи задержанного сообщили «360», что убитая женщина работала медсестрой в больнице.

«Я дружила с его мамой, мы соседи, были в хороших отношениях. Я как раз в эти дни была в больнице. Вернулась домой, а тут такое», — рассказала одна из пенсионерок.

Жителей улицы Куйбышева показали место, где обнаружили тело женщины.

«Труп женщины нашли под бежевым забором», — уточнил один из проживающих рядом.

Живущие рядом рассказали, что видели на улице много сотрудников полиции, всех свидетелей опросил следователь.