Пропавшего в поселке Тимирязево полуторагодовалого ребенка нашли убитым на чердаке жилого дома. На трупе мальчика обнаружили травмы в области головы. Подозреваемым в убийстве стал владелец квартиры дома. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК по Калининградской области.

С заявлением в полицию о пропаже сына обратилась жительница города Неман. Она пояснила, что вместе с ребенком приехала в гости к своему знакомому в поселке Тимирязево.

По предварительным данным, женщина уснула в квартире подозреваемого. Ребенок начал плакать, что не понравилось пьяному владельцу дома. Он несколько раз ударил мальчика головой о ступени лестницы в подъезде, а после добил молотком. Тело мужчина спрятал на чердаке.

Когда мать мальчика проснулась, то начала искать пропавшего сына. Подозреваемый дела вид, что активно ей помогает.

Прибывшие на место сотрудники полиции и следователи нашли труп мальчика. Владельца квартиры задержали в качестве подозреваемого. Сейчас мужчину допрашивают, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».