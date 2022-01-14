Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в Ижевске

В Ижевске в подъезде дома на улице Гагарина нашли 41-летнего мужчину с признаками насильственной смерти и переохлаждения. По подозрению в убийстве задержан 43-летний местный житель, написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

По информации правоохранителей, погибший приехал в гости к другу, с которым вместе отбывал наказание в местах лишения свободы. Хозяин на некоторое время отлучился, а когда вернулся, не смог попасть в квартиру. Он взял инструмент, спилил петли и проник в помещение, где обнаружил своего гостя пьяным.

«Он нанес ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела, после чего вытолкнул в подъезд. Через некоторое время потерпевшего обнаружили в подъезде жильцы дома, которые вызвали скорую помощь», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемого в скором времени помесят под стражу.