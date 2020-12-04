Тело мужчины с ножевыми ранениями вытащили из реки Дудергофка

В четверг, 3 декабря, полицейским сообщили, что в реке в Полежаевском парке найден мертвый человек. Тело вытащили из воды. У мужчины ножевые ранения груди. Скончавшемуся примерно 40–50 лет, он обычного телосложения, волосы темные. На нем были серый свитер, черные джинсы и черные ботинки.

Уточняется, что с места были изъяты одежда и две бутылки. Возбуждено уголовное дело.