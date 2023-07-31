Криминал

31 июля 2023, 13:04

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Зеленограде

СК возбудил уголовное дело из-за поножовщины в квартире жилого дома в Зеленограде

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В Зеленограде, в одной из квартир жилого дома, нашли тело мужчины со множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»), сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

По данным ведомства, тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире сегодня, 31 июля.

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Следователи приступили к работе на месте происшествия. Они установят полную картину произошедшего.

Ранее неизвестный ударил ножом в спину мужчину в квартире на Нахимовском проспекте на юго-западе Москвы. Пострадавшего госпитализировали.

Преступления

Следственный комитет России

Москва 2023

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