31 июля 2023, 13:04
Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Зеленограде
СК возбудил уголовное дело из-за поножовщины в квартире жилого дома в Зеленограде
В Зеленограде, в одной из квартир жилого дома, нашли тело мужчины со множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»), сообщили в пресс-службе столичного главка СК.
По данным ведомства, тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире сегодня, 31 июля.
Реклама
Следователи приступили к работе на месте происшествия. Они установят полную картину произошедшего.
Ранее неизвестный ударил ножом в спину мужчину в квартире на Нахимовском проспекте на юго-западе Москвы. Пострадавшего госпитализировали.
Преступления
Следственный комитет России
Москва 2023
Реклама
Реклама