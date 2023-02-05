Криминал 05 февраля 2023, 18:22 Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в сгоревшей квартире на востоке Москвы Прокуратура: на теле погибшего при пожаре на 13-й Парковой улице нашли ножевые ранения пресс-служба прокуратуры Москвы

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Пожарные обнаружили после тушения возгорания в квартире на 13-й Парковой улице тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

«Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту», — отметили в ведомстве.

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Работу правоохранительных органов на месте происшествия поручено координировать заместителю измайловского межрайонного прокурора Павлу Трякину.

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Пожар произошел в воскресенье, 5 февраля, в 12-этажном панельном здании. Источник «360» рассказал, что возгорание зафиксировали на втором этаже. Когда началось сильное задымление, восемь человек эвакуировали по маршевой лестнице. Также медики госпитализировали с места ЧП 85-летнего пострадавшего.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Все обстоятельства случившегося и личность погибшего устанавливаются.