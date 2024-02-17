Криминал 17 февраля 2024, 22:50 Тело мужчины с многочисленными повреждениями нашли в хостеле на юге Москвы РИА «Новости»

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Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в хостеле на проспекте Андропова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ в Telegram-канале.

Тело обнаружили 17 февраля, Следственный комитет организовал доследственную проверку. На месте обнаружения работают следователи и криминалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства смерти. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Телеканал РЕН ТВ сообщил со ссылкой на источник, что в хостеле нашли 51-летнего мужчину. В его смерти подозревают 38-летнего мужчину.

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