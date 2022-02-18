Тело мужчины нашли летом 2021 года в лесу Подольска. Его до сих пор не опознали

В подольском лесу летом 2021 года грибники нашли труп мужчины. Подмосковные следователи возбудили дело об убийстве, но опознать тело до сих пор не удалось.

Погибшего обнаружили недалеко от СНТ «Лучинское-2», сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

Одежда, в которую был одет мужчина, куплена 10 мая 2021 года в сети магазинов СROPP в ТРЦ «Вегас», расположенном в поселке совхоза имени Ленина. Судя по чеку из магазина, среди покупок были и женские вещи, уточнила «360» старший помощник руководителя подмосковного ведомства Ольга Врадий. Примерно в это же время неизвестный погиб. Тело мужчины, полагают эксперты, пролежало в лесу около двух месяцев.

При жизни внешность погибшего можно было бы отнести к европеоидному типу. Предположительно, ему от 20 до 37 лет, рост — 160-178 сантиметров. На втором и третьем зубе верхней челюсти слева — коронки из белого металла, на четвертом зубе — коронка из желтого металла. Справа с первого по шестой зуб две коронки — из белого и желтого металла.

Мужчина был одет в темно-синие трусы, черные кроссовки CROPP 42 размера, синие джинсы той же фирмы на черном ремне, синюю куртку из синтетической ткани на молнии, зеленую футболку Ostin Studio.

Следователи обратились с просьбой ко всем, кто располагает информацией о личности погибшего или обстоятельствах его пропажи и убийства, сообщить в СК РФ по Московской области.