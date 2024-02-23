Криминал 23 февраля 2024, 12:22 Тело мужчины нашли в туалете детского сада на севере Петербурга «Фонтанка»: в туалете детсада в Выборгском районе Петербурга нашли тело мужчины РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге работники детского сада наткнулись в туалете на труп мужчины. ЧП произошло в четверг утром, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, в Выборгском районе Петербурга в одном из дошкольных учреждений, расположенном на улице Николая Рубцова, папа девочки отправился в уборную, чтобы умыться. Там 36-летний мужчина скоропостижно скончался.

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Другие подробности уточняются. О причинах смерти станет известно после проведенной экспертизы.

Ранее в Екатеринбурге в квартире жилого дома обнаружили без признаков жизни местную зоозащитницу Александру Щербакову и ее дочку. Предположительно, они могли скончаться из-за утечки газа.