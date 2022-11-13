Криминал 13 ноября 2022, 02:06 Тело мужчины нашли в мусорном баке в Москве СК по Москве: тело мужчины со множеством колото-резаных ран нашли в мусорном баке Пресс-служба Следственного комитета

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Тело мужчины нашли в мусорном баке на юго-западе столицы. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Тело мужчины обнаружили 12 ноября в мусорном контейнере вблизи жилого дома на улице Марии Ульяновой. На теле множественные колото-резаные ранения в области туловища, указано в сообщении ведомства. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего.

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Вблизи места преступления задержали подозреваемого 1999 года рождения. Его доставят в подразделение ведомства на допрос в ближайшее время.

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Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия. Обнаружено и изъято орудие преступления. По нему будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Также правоохранители устанавливают свидетелей, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — указано в сообщении столичного главка СК.

В Пермском крае нашли мертвыми супругов и их четырехлетнего ребенка. Следователи возбудили уголовные дела по статьям убийство и убийство двух лиц, в том числе малолетнего.