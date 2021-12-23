Тело мужчины нашли в колодце в Ростовской области

Жители города Белая Калитва из Ростовской области обнаружили в колодце тело мужчины. Произошло это накануне на улице Машиностроителей, написал «Царьград» со ссылкой на источник.

Почувствовав неприятный запах, очевидцы открыли крышку люка и увидели разлагающееся тело мужчины. Это был 50-летний местный житель.

Прибывшие на место происшествия полицейские и криминалисты осмотрели тело. По их словам, видимых следов насильственной смерти на трупе не было. Как оно попало в коллектор, неизвестно. Криминалисты полагают, что мужчина пролежал там около пяти дней.