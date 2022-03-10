Тело мужчины нашли в доме в Удмуртии

Тело мужчины обнаружено в доме в Глазово в Удмуртии. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, произошло убийство. У погибшего в гостях находился знакомый и его жена. Между мужчинами произошла ссора на почве ревности. В итоге гость избил хозяина дома, после чего тот скончался от полученных травм.

«Несмотря на своевременно оказанную помощь, потерпевший от полученных телесных повреждений скончался спустя непродолжительное время», — уточнили в ведомстве.

Обвиняемого заключили под стражу. Идет расследование.