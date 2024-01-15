Криминал 15 января 2024, 22:01 Тело мужчины нашли на востоке Москве Труп мужчины нашли на востоке Москвы, следователи начали проверку РИА «Новости»

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Московские следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины на востоке столицы. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

«15 января 2024 года в квартире жилого дома, расположенном на улице Утренняя в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде пореза на горле», — уточнили в ведомстве.

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Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, после чего будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Помимо этого, известно, что погибшему мужчине было 48 лет, как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы. Ведомство также отметило, что Перовская межрайонная прокуратура контролирует проведение проверки, а также занимается координацией работы правоохранительных органов.

Другой случай с применением холодного оружия произошел в Чечне. Местные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего жителя села Воскресеновское. Задержанный молодой мужчина записал момент убийства на камеру, заранее прикрепив ее к своей одежде.

Ранее суд признал виновным 49-летнего мужчину, зарезавшего женщину в 1999 году на севере Москвы. Его приговорили к 11 годам и четырем месяцам исправительной колонии особого режима.