Тело москвича с огнестрелом нашли рядом с лесом на МКАД

Рядом с надземным переходом в Балашихе нашли труп мужчины с огнестрельным ранением. Погибшего обнаружил его друг, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Тело лежало у перехода через МКАД в микрорайоне Абрамцево, недалеко от лесополосы. В полицию о страшной находке утром 28 июля сообщил приятель покойного, позвонив с мобильного на номер 102.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался москвич 1965 года рождения. На обочине он пролежал мертвым более суток.

При осмотре специалисты обнаружили в области висков мужчины сквозное огнестрельное ранение. Труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

С места происшествия изъяли похожий на пистолет предмет без номерных знаков, ксерокопию паспорта и предсмертную записку.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Начата проверка.

В Ингушетии неизвестные расстреляли легковой автомобиль сотрудника Росгвардии. Мужчина, по предварительным данным, скончался от полученных ран.