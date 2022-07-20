Тело молодого человека с признаками насильственной смерти нашли в Кургане

Убийство произошло в Кургане. Там тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной обнаружили в одном из микрорайонов города. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК и пресс-службу УМВД по Курганской области.

Полицейские благодаря камерам видеонаблюдения смогли быстро установить подозреваемого. Его задержали по горячим следам.

По версии следователей, злоумышленник поссорился с погибшим. Он напал на оппонента с ножом и нанес ему несколько ударов. От полученных травм молодой человек погиб, передали «Дни.ру».