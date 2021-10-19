Тело младенца нашли в Пскове

Мертвого новорожденного ребенка обнаружили в Пскове. Тело нашли на окраине города в районе аэропорта, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управление СК по региону.

Труп младенца нашли во вторник на открытом участке местности. На месте происшествия работают следователи. Они поводят осмотр территории, опрашивают очевидцев.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Белоруссии жительницу Гомеля заподозрили в том, что она выбросила своего новорожденного сына в выгребную яму общественного туалета. Ребенка достали спасатели, его доставили в реанимацию. В отношении 26-летней матери завели дело о покушении на убийство малолетнего, писала «Газета.ru».

В Санкт-Петербурге в сентябре на берегу реки нашли пакет, в котором оказался мертвый младенец. Труп в Колпинском районе обнаружил сотрудник экологической службы.

Ранее RT со ссылкой на источник в ОНК Москвы сообщил, что калининградская врач Елена Белая, обвиняемая в смерти недоношенного младенца и оправданная судом присяжных, подвергалась нападению сокамерниц в женском СИЗО.